"Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul yok"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul olup olmadığını değerlendiren Toroğlu, "Fenerbahçe'nin ilk golünden önce faul yok." ifadelerini kullandı.
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