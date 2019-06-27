Fenerbahçe'nin forvet adayı eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis! - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'nin forvet adayı eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis!

Fenerbahçe'nin forvet adayı eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis!

Spor Toto Süper Lig’i geçtiğimiz sezon altıncı sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Soldoda, Slimani ve Frey gibi isimlerden istediği katkıyı alamayan sarı lacivertliler, forvete transfer yapmak için çalışıyor. Fenerbahçe’nin gündemine gelen son isim ise Galatasaray’da gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis.

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor. Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul'da bir otelin lobisinde Gomis ile görüştü. İki sezon önce sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı. Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu rekor daha sonra Mbaye Diagne'ye geçti.

Damien Comolli, Gomis ile görüştüğünü doğruladı. Comolli, "Gomis arkadaşım, İstanbul'dayken görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.

Max Kruse'de mutlu son | Video haber

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
27 Haziran 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN