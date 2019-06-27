Fenerbahçe'nin forvet adayı eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis!

Michael Frey, Islam Slimani ve Soldado'dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Batefimbi Gomis'i transfer ederek önümüzdeki sezon gol sıkıntısını çözmek istiyor. Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı Lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'in geldiği öğrenildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul'da bir otelin lobisinde Gomis ile görüştü. İki sezon önce sezon forma giydiği Galatasaray ile Süper Lig'de 29 kez rakip fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex'in rekorunu kırmıştı. Fransız oyuncu, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını almıştı. Bu rekor daha sonra Mbaye Diagne'ye geçti.

Damien Comolli, Gomis ile görüştüğünü doğruladı. Comolli, "Gomis arkadaşım, İstanbul'dayken görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.