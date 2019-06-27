Max Kruse'de mutlu son | Video haber
Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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