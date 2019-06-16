Fenerbahçe'nin borcu açıklandı | Video

Fenerbahçe kulübü'nün Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen 2018 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üyelere mali konularla ilgili sunum yapıldı.

Sarı lacivertli kulübün 31 aralık 2018 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 lira olduğu belirtildi.

Toplam borcun 2018 sonunda 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu kaydedildi.

Kulübün 31 aralık 2017 itibarıyla borcunun 2 milyar 821 milyon 354 bin 860 lira olduğu açıklanmıştı.