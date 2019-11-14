Fenerbahçe'den Talisca bombası!
Ara transfer dönemi çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündem bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca... Çin'de mutsuz olan Brezilyalı futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi.
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