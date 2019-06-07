Fenerbahçe'den flaş Skrtel kararı!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Martin Skrtel ile ilgili karar verildi. Sarı-lacivertli yönetim, 34 yaşındaki futbolcunun menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Göktuğhan Argın paylaştı.
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