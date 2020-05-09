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Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, takımın 11 Mayıs Pazartesi günü yapacağı antrenmanın iptal edildiğini, futbolculara ve teknik ekibin tamamına pazartesi günü bir kez daha corona virüsü testi yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapıldığı;

Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucunun pozitif tespit edildiği, bir diğer çalışanımızın da şüpheli durumda olduğu paylaşılmıştı.

İlk testte pozitif çıkan çalışanımızın ev izolasyonunda tedavisine devam edilmektedir. İlk testlerde şüpheli görülen çalışanımızın ise bugün yapılan yeni test sonucunun negatif olduğu saptanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, takımımızın 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman iptal edilmiş; futbol takımımız ve teknik ekibimizin tamamı Pazartesi günü bir kez daha Covid-19 PCR testine tabi tutulacaklardır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır."

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09 Mayıs 2020 , Cumartesi
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