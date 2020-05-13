Fenerbahçe'deki son gelişmeleri Mehmet Emin Uluç aktardı
Fenerbahçe'nin teknik direktör listesindeki Nenad Bjelica, sarı-lacivertli ekiple görüştüğünü açıklamıştı. Fenerbahçe'deki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç aktardı. Uluç, "Erol Bulut'un şans verilmesi halinde çok daha fazla başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Uluç Bjelica konusunda ise, "Görüşmelerdeki problem sözleşme süresi konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Gelecek sezonki seçimden dolayı yönetimin Bjelica'ya 1+3 yıllık sözleşme teklif ettiğini ama Hırvat hocanın da buna sıcak bakmadığını öğrenmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.
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