Fenerbahçe'de unutulan yıldızlar
Fenerbahçe'de büyük umutlarla kadroya katılan birçok oyuncu, süre almakta zorlanıyor. Transferleriyle olay olan bazı izimler sarı-lacivertli ekipte umduğunu bulamadı. Kimileri performans yetersizliğinden ya da sakatlık sonrası form tutamadığı için, bazıları da teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremedikleri için forma giyemiyorlar.
Geçen sezon Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan sakatlıklar ve orta sahadaki yoğunluk yüzünden 11'deki yerini kaybetti. 3 lig maçında toplam 4, kupada ise 90 dakika oynadı. Geçen sezon başarılı performans gösteren Sadık Çiftpınar ise bu sezon ligde 2 maçta 21 dakika oynadı.
Miha Zajc 3 lig maçında 82, kupada 87 dakika forma şansı bulurken sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami ligde 46, kupada 61 dakika oynayabildi... Murat Sağlam ise sezon öncesi hazırlık kampının yıldızı olmasına rağmen sadece kupada forma giyebildi.
Şu anda sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ligde 4 maçta 39 dakika sahada kalırken kaleci harun henüz hiç süre alamadı. Sezon başında skora katkıda bulunan genç Ferdi Kadıoğlu ise sonradan oyuna girdiği 4 maçta 91 dakika oynadı.
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