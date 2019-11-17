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Fenerbahçe'de rota Ahmed Musa

Ara transfer için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu Ahmed Musa'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

Ara transferde takıma takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, yaz transfer döneminde de adı geçen Ahmed Musa'yı yeniden gündemine aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da 27 yaşındaki kanat oyuncusu için onay vermesinin ardından harekete geçildiği ve transferle sportif direktör Damien Comolli'nin ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe, ilk etapta Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Ahmed Musa'yı 1.5 yıllığına kiralamak istiyor.

Al Nassr ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Musa, kulübüyle şu ana kadar 30 maça çıktı. Ahmed Musa bu maçlarda 6 gol attı ve 6 asist yaptı. CSKA Moskova forması giydiği dönemde 44 maçta 18 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra Leicester City'ye gitmişti.

Nijeryalı futbolcu milli takım formasını 87 kez giydi ve 15 gole imza attı.

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17 Kasım 2019 , Pazar
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