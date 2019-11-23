Fenerbahçe'de kiralıklar sınıfta kaldı
Fenerbahçe'den kiralık giden oyuncular beklentileri karşılayamadı. Kaleci Berke Özer dışında sarı lacivertlilerin başka takımlara kiraladığı futbolcular hayal kırıklığı yaşattı.
Michael Frey, Oğuz Kağan Güçtekin, Barış Alıcı, Allahyar ve Abdulcebrail Akbulut beşlisi toplam 21 lig maçında görev yaptı.
Bu oyuncular içinde en fazla forma şansı bulan Frey oldu... Bundeslıga 2 takımlarından Nürnberg'e kiralanan İsviçreli oyuncu, 10 karşılaşmada 868 dakika şans bulurken 2'şer gol ve asist kaydetti.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı ile altyapıdan yetişen Oğuz Kağan, Vedat Muriç'in transferi karşılığında Rizespor'a kiralanmıştı. İki oyuncu hiçbir Süper Lig mücadelesine 11'de başlamazken, skora da katkı yapamadılar. Barış ve Oğuz Kağan toplam 120 dakika forma giydi.
Sezon başında transfer edilen ve ardından TFF 1. Lig takımı İstanbulspor'a kiralanan İranlı forvet Allahyar, forma giydiği 5 maçın sadece birine ilk 11'de başladı.18 yaşındaki futbolcu bu müsabaklarda ağları sarsamadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a giden sol bek Abdulcebrail Akbulut ise TFF 1. Lig'de hiç forma giymedi...
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