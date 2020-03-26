Fenerbahçe'de büyük şok! Bir futbolcunun testinde corona virüsü bulgusuna rastlandı
Fenerbahçe'de son dakika corona virüs gelişmesi! Korona virüs spor dünyasını vurmaya devam ediyor. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ derken Fenerbahçe, bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.
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