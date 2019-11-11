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Fenerbahçe'de 2 futbolcuya uyarı

Fenerbahçe'de teknik heyet dikkatini iki futbolcuya çevirdi... Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek milli araya moralli giren sarı-lacivertli ekipte iki futbolcunun düşen formu, teknik heyeti harekete geçirdi.

Kasımpaşa karşısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan sağ bek Mauricio Isla, oynadığı futbolla da fazla beğenilmedi. Doğrudan kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alması beklenen Isla için milli arada özel program uygulanacak. Isla'nın forma giyemeyeceği maçlarda da yerine Nabil Dirar görev yapacak.

Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında kaçırdığı net fırsatlarla dikkat çeken Garry Rodrigues de teknik direktör Ersun Yanal tarafından uyarıldı. Gol pozisyonlarında daha dikkatli olması istenen Rodrigues'le teknik heyet özel olarak ilgilenecek.

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11 Kasım 2019 , Pazartesi
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