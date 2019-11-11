Fenerbahçe'de 2 futbolcuya uyarı
Fenerbahçe'de teknik heyet dikkatini iki futbolcuya çevirdi... Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek milli araya moralli giren sarı-lacivertli ekipte iki futbolcunun düşen formu, teknik heyeti harekete geçirdi.
Kasımpaşa karşısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan sağ bek Mauricio Isla, oynadığı futbolla da fazla beğenilmedi. Doğrudan kırmızı kart gördüğü için en az iki maç ceza alması beklenen Isla için milli arada özel program uygulanacak. Isla'nın forma giyemeyeceği maçlarda da yerine Nabil Dirar görev yapacak.
Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında kaçırdığı net fırsatlarla dikkat çeken Garry Rodrigues de teknik direktör Ersun Yanal tarafından uyarıldı. Gol pozisyonlarında daha dikkatli olması istenen Rodrigues'le teknik heyet özel olarak ilgilenecek.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
- Vedat Muriç tarihe geçiyor! 5 dünya devi ve transfer... Fenerbahçe son dakika haberleri
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan kurgu şampiyonluk açıklaması!
- Moussa Sow'dan Fenerbahçeli yıldıza övgü!
- Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik! İlk 10 haftada...
- Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor
- Comolli harekete geçti! Fenerbahçe'den 2 transfer birden!
- Spor yazarları Kayserispor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.