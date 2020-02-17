Fenerbahçe yarışta ağır yara aldı
Fenerbahçe, Ankara deplasmanında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 8 puan kaybetti. Ersun Yanal'ın öğrencileri bu 3 maçlık seride Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilmiş, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.
Son 3 karşılaşmada sadece 1 puan kazanan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısına Gaziantep ve Medipol Başakşehir galibiyetleri ile başlamış ve ikinci sıraya yükselmişti. Ancak sonraki 3 haftalık süreçte ikincilikten altıncılığa kadar geriledi.
Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maçta galip gelemezken deplasmanda ise ilk kez arka arkaya iki mağlubiyet almış oldu.
Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada başarılı sonuçlar alırken dış sahada bekleneni veremedi. Fenerbahçe, Ankaragücü maçında bu sezon deplasmandaki beşinci mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekip dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alırken 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe deplasmanda sadece 15 puan kazanırken 21 puan kaybetti.
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