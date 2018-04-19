Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. İşte dev derbide maça başlaması beklenen 11'ler...
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