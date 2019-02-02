Fenerbahçe taraftarından Tolgay Arslan'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Göztepe'yi kendi sahasında 2-0 yenen Fenerbahçe'de yeni transfer Tolgay Arslan, mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Fenerbahçe formasını giydiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Tolgay sözlerini şöyle noktaladı: "Beni zor günümde destekleyen Beşiktaş taraftarına dün de teşekkür ettim. Bu benim için yeni bir başlangıç. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bugün bunu ilk defa yaptım. Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. Çok doğru bir karar verdiğimi bugün tekrar anladım." Tolgay'ın bu açıklamasının ardından taraftarlar sosyal medyadan tepki yağdırdı.