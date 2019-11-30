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Fenerbahçe İzmir'de zorlu virajda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi.

Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.

Göztepe ile Fenerbahçe arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

KRUSE VE MURİÇ KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muric, maç kadrosunda yer aldı.

1,5 aydır forma giyemeyen Kruse ile sakatlığı nedeniyle ilk kez geçen hafta oynayamayan Muric, Göztepe maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

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30 Kasım 2019 , Cumartesi
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