Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının hikayesi | 06/12/2019
Süper Lig'in 14. haftasının açılış maçında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler tam 6 golün atıldığı maçta rakibini 4-2 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'den geldi. Gençlerbirliği'nin golleri Sio ve Stancu kaydetti. İşte maçın hikayesi...
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