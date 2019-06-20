Fenerbahçe Beko seriyi son maça taşıdı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde ?Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-69 mağlup ederek seride durumu 3-3 yaptı.
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