Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bankalarla yaptıkları yapılandırmanın kulüp harcama limitine dahil edilmesini istediklerini söyledi. 'Şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar.' diye konuştu.
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