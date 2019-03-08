Fenerbahçe Başakşehir'de zorlanıyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geleceği Medipol Başakşehir'i deplasmanda yenmekte zorlanıyor.
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