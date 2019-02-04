Fenerbahçe ayağa kalktı
Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe'yi de deviren Fenerbahçe'de moraller yerine geldi. 23 puana ulaşarak alt sıralardan uzaklaşan sarı lacivertliler istatistik bazında da gelecek vaat etti.
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