Fenerbahçe ayağa kalktı
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Fenerbahçe ayağa kalktı

Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe'yi de deviren Fenerbahçe'de moraller yerine geldi. 23 puana ulaşarak alt sıralardan uzaklaşan sarı lacivertliler istatistik bazında da gelecek vaat etti.

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04 Şubat 2019, Pazartesi
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