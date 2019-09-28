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Felipe Melo'dan derbi mesajı

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından destek videosu yayınladı.

Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılılara destek geldi. Melo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Arkadaşlarım Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun. Eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

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28 Eylül 2019 , Cumartesi
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