''F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı sıfır''

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı'nda Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendiren Kerem İnan sarı lacivertli ekibin Galatasaray'ı yenememesi sonrası kupayı kaldırma fırsatını kaçırdığını söyledi. İnan, Fenerbahçe'nin 8'de 8 yapamayacağını, diğer takımların şampiyonluk şansının ise daha fazla olduğunu dile getirdi..