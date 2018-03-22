''F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı sıfır''
A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı'nda Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendiren Kerem İnan sarı lacivertli ekibin Galatasaray'ı yenememesi sonrası kupayı kaldırma fırsatını kaçırdığını söyledi. İnan, Fenerbahçe'nin 8'de 8 yapamayacağını, diğer takımların şampiyonluk şansının ise daha fazla olduğunu dile getirdi..
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