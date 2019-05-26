Fatih Terim'in rekorlar sezonu
Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim birçok rekora imza attı.
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