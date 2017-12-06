 "Fatih Terim'in Galatasaray'a geleceğini biliyorum!" – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    video
    Videoyu Daralt

    "Fatih Terim'in Galatasaray'a geleceğini biliyorum!"

    • Hakkında
    • Sitene Ekle

    A Spor yorumcusu Gökmen Özdenak, Fatih Terim'in Galatasaray'a geleceğini ama tek sorunun Arda Turan'ın olası transferi olduğunu söyledi. Özdenak'ın açıklamaları şu şekilde: "3 maçtan sonra Fatih Terim'in getirileceğini biliyorum. Yalnız Fatih Terim'in bir sıkıntısı var. Arda'dan vazgeçin. Arda'dan dolayı Fatih Terim biraz sıkıntılı. Arda ile aralarında karizma kavgası oluştu. Sonrasında yaşanan olaylardan dolayı, yanyana gelmeleri bir daha mümkün değil. Ondan dolayı da Fatih Terim'in sıkıntısı, Arda Turan'ın ikinci yarı itibariyle Galatasaray'a transferi."

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    06 Aralık 2017, Çarşamba
    • 4
    • 2


    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Fatih Terim'in Galatasaray'a geleceğini biliyorum!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle