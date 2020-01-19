Fatih Aksoy: Beşiktaş'a dönersem...
Demir Grup Sivassporlu Fatih Aksoy karşılaşma sonrası A Spor'a konuştu. Aksoy, "Bu takımı 2 sezon şampiyon yapan Oğuzhan Özyakup ıslıklandı. Benim ıslıklanmam da normal. Islıklandığım için üzgünüm. Beşiktaş'a dönersem, eğer taraftarları kırdıysam onların gönüllerini almak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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