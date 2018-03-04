Faruk Süren'den Arda Turan açıklaması – Fotomaç TV
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    Faruk Süren'den Arda Turan açıklaması

    Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, A Spor'da yayınlanan "Yaşasın Hafta Sonu" programında Ender Bilgin'in konuğu oldu. Süren, devre arasında Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Galatasray'ın eski yıldızı Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. "Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesini isterdim" dedi.

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    04 Mart 2018, Pazar
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