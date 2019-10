Falcao'nun durumu netleşti! Bugün oynacak mı?

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray A Grubu üçüncü maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynananacak zorlu mücadele öncesi Radamel Falcao'nun forma giyip giymeyeceği merak konusuydu.

Dev mücadele öncesi Falcao'nun durumu netlik kazandı.

Akşam saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Kolombiyalı golcü yer almazken Lemina ve Feghouli takımla çalıştığı görüldü.

Bu gelişmenin ardından Radamel Falcao'nun oynamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Florya Metin Oktay tesislerinde son hazırlıklarını yapan Galatasaray'ın antrenmanını izlemek için bulunan A Spor Galatasaray muhabiri Emre Kaplan son gelişmeleri aktardı.

İşte Kaplan'ın o açıklamaları...

"Feghouli ve Lemina şu an takımla birlikte çalışıyorlar ancak Radamel Falcao henüz takımla birlikte çalışırken göremedik, en azından antrenmanın bu bölümünde antrenmanda yer almıyor"



"Aslında bu akşam Kolombiyalı oyuncunun takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyordu fakat şu an için yer almıyor."



"Falcao antrenmana katılmadı Feghouli ve Lemina ise şu anda takımla birlikte çalışıyorlar ve Falcao'nun bu mücadelenin kadrosunda olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.



Antrenmanı izleyenler arasında yer alan Fotomaç Gazetesi yazarı Nevzat Dindar'da Falcao için değerlendirmelerde bulundu.



Dindar "Şu an hocanın yanında doktor var ve muhtemelen Falcao'nun durumunu konuşuyorlar dolayısıyla Terim muhtemelen doktordan sıcağı sıcağına bilgileri alıyordur."



"Ancak sonuç olarak Falcao bugün idmanda yoksa yarında maçta yok özetle durum bu." ifadelerine yer verdi.