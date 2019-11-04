Falcao için hedef Başakşehir maçı
Galatasaray'da 1 ayı aşkın süredir forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Medipol Başakşehir mücadelesiyle sahalara dönmesi planlanıyor.
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sahalara ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de oynanan Paris Saint Germain maçının ardından sakatlanan Falcao, Süper Lig'de Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor; Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid mücadelesini kaçırdı.
Kolombiyalı yıldız Devler Ligi'nde İspanya'da oynanacak Real Madrıd maçı ve Süper Lig'deki Gaziantep sınavında da forma giyemeyecek.
İspanya'da doktoruna bir kez daha gözükecek Radamel Falcao'nun kasım ayının ortasına denk gelen milli arada çalışmalara başlaması hedefleniyor.
Galatasaray teknik heyeti, Süper Lig'in 12.haftasında oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına kadar 20 günlük zamanda Falcao'nun fizik olarak hazır hale gelmesini planlıyor.
Sarı kırmızılı formayla ligde 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıkan 33 yaşındaki Falcao, 1 gol kaydetti.
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