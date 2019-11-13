Falcao dönüş hazırlığında
Galatasaray'da uzun süren sakatlığı nedeniyle tartışmaların odağındaki isim haline gelen yıldız futbolcu Radamel Falcao, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile "Çok çalışıyorum" mesajı verdi.
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