Ezeli rekabette 391. randevu
Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig'de 126. toplamda ise 391. kez karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe 146, Galatasaray ise 123 galibiyet elde etti.
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