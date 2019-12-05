Evren Turhan: "Galatasaray'daki durumun baş sorumlusu Fatih Terim'dir"
Mustafa Göksu'nun sunduğu Son Sayfa'nın konukları Ilgaz Çınar ve Evren Turhan oldu. Turhan, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Tuzlaspor karşısında aldığı yenilgiyi değerlendirdi. Turhan, "Galatasaray'daki durumun baş sorumlusu Fatih Terim'dir" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Henry Onyekuru transferine 2 büyük engel!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak transfer! Resmen açıklanmıştı
- İşte Galatasaray-Club Brugge maçının Belçika basınına yansımaları
- Trabzon'da şok saldırı! Fatih Terim basın toplantısında açıkladı
- Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı!
- Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transferde yıkan gelişme
- Fatih Terim'den maç sonu flaş sözler: Benden özür diledi
- Galatasaray'da Nagatomo'yu üzen haber! İşte yeni sol bek
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.