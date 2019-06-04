Everton'un Cengiz Ünder teklifine ret
Serie A ekibi Roma'da gösterdiği performansla pek çok dev ekibin dikkatini çeken Cengiz Ünder için İngiliz temsilcisi Everton'ın yaptığı teklife Roma'dan olumsuz yanıt geldi.
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