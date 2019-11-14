EURO 2020 aşkına...
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Hrubu 9. maçında İzlanda'yı konuk edecek... Milliler karşılaşmadan puanla ayrıldığı takdirde EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek.
A Milli Takım, EURO 2020 için sahaya çıkıyor...
Ay yıldızlılar, elemelerdeki 9. maçında İzlanda'yı ağırlayacak...
Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
Türkiye, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na gideceği grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Türkiye-İzlanda mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor yönetecek...
A Milli Takım'ın liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek. Fransızlar da beraberlik durumunda finallerin biletini alacak.
H Grubu'nda ayrıca iddiası bulunmayan Arnavutluk ile Andorra karşılaşacak... İki maçın da başlama saati 22.45.
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