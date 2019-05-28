Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. Bölüm izle!
Kurtulması zor tuzak
Herkesin intikam almak için sıraya girdiği Zeki nihayet yakalanmıştır. Zeki'ye gereken cezayı vermek ise en çok Haşmet'in hakkıdır; fakat yakalandığı gibi öldürülmemesi büyük hata olacaktır. Düşmanını, yüreği soğuyana kadar öldürmemeye niyet eden Haşmet, bu hatası yüzünden hem Zeki'den hem de canından olmakla burun burunadır. Ağabeylerinin vurulmasıyla bir darbe daha alan Façalılar, yıkılmamak için büyük çaba sarf ederler. Ünal Kaplan, bir hain olduğu artık kesinleşmiş olan Akif'in, derhal yakalanması için Altan ile görüşme yapar. Akif de ona ve ekibine başlatılacak operasyonun farkındadır ve kaçış planlarını başlatır. Duygularını kullanan bu adamdan hesap sormak isteyen Esra'nın korkusuz tavırları, bir ölüm kalım savaşının içine girmesine neden olacaktır. Esra'nın hayatıyla oyun oynadıklarını düşünen Çakırbeyliler, bu savaştan kendilerini sorumlu tutacaklardır. Esra'yı ölüme terk edip kaçan Akif ise artık kandırabileceği tek kişinin, Serpil'in yanında soluğu alır. Serpil, Özlem eve geldiğinde gerçek yüzünü gösteren Akif'in oyununu fark ettiğinde her şey için çok geç olacaktır. Akif için kaçış bileti olan Alparslan, kurtulması zor bir tuzağın içine doğru sürüklenecektir.
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
-
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 133. bölüm izle! EDHO 133. son bölüm tek parça full izle!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça full izle! 54 beğeni
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 131. bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça full izle
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 128. son bölüm full izle! 1 beğeni
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Bölüm izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça izle
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 126. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99.Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. Bölüm
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. Bölüm 1 beğeni
- Şampiyon Galatasaray dünya devlerini böyle solladı! Şampiyonlar Ligi fırtınası...
- İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a vaatleri
- Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye şok gönderme
- Belhanda Galatasaray'daki geleceği için kararını verdi
- Fenerbahçe'ye sürpriz stoper!
- Cimbom'dan Beşiktaş'a ikinci çalım!
- Ve resmi açıklama geldi! Nazım Sangare ile Fenerbahçe... Transfer haberleri...
- Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.