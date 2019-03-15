"Ersun Yanal'la devam demekle olmuyor"
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"Ersun Yanal'la devam demekle olmuyor"

Emre Bol, A Spor'da yayınlanan Ana Haber'de Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'la ilgili bugünkü açıklamasında kullanılan ifadeleri yorumladı. "Devam edeceğiz demekle devam edilmiyor" diyen Bol, gelecek sezon da Ersun Yanal'ın takımın başında olacağı açıklaması hakkında "Zamanında Ersun Yanal'ı almayacağı diyen de başkandı takımın başına getiren de... O söylemler bir anda yer değitşrebilir" şeklinde konuştu.

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15 Mart 2019 , Cuma
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