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Ersun Yanal: Futbolun adaleti olmadığı sürece futbol olmaz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından sert açıklamalar yaptı.

Deneyimli teknik adam basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün ne istatistik konuşacağım ne de hatalardan konuşacağım. Ekranların karşısına geçip çok rahatlıkla Fenerbahçe'yi konuşanlara da cevap vermeyeceğim. Futbol kurallarla oynanan bir oyun. Bu kurallar her takımı ilgilendiriyor. Ligde 18 takım var. Kıyasıya bir mücadele içerisinde. 1 hafta önce aynı sorunu yaşayan takım Fenerbahçe olunca standart değişiyor. Adalet varsa, futbol var. Futbolun dışında bir şey konuşmadık. Biz hesabını veririz. Futbol oynayan bir takımız. Futbol varsa, biz varız diye konuşuruz. Şu anda futbolun kurallarını uygulayan merciler, futbolun adaletini uygulayanlar çifte standart uygulamayacak. Kusura bakmayın. Geçen hafta var, bu hafta yoksa o zaman problem. O zaman maçı tekrar oynatacaksın. Bu uygulamalar, bu standartlar bir an önce yerini bulsun. Bizler başarılı oluruz, başarısız oluruz. Futbolun adaleti olmazsa futbol olmaz. Futbolun adaleti çok ince bir çizgi. Keyfi olmamak lazım. Siz pardon diyorsunuz biz diyemiyoruz. Yok böyle bir adalet. Keyfi oluyor bu işler. Bu keyfilikten vazgeçmek gerekiyor. Biz futbolun içinde olanlarız. Ben kendi kariyerim açısından her türlü temizliğin içinde varım. Belimizi doğrultalım artık böyle olmuyor. Gol geliyor iptal ediliyor. Bu biraz sulandırıldı tuhaf bir görüntü olmaya başladı. İrite etmeye başladı. Lütfen artık düzeltelim bu işi.Bugünkü oyun tarihe geçer, çok da konuşulur. Biz gereğini yapacağız. Biz Fenerbahçe'nin olması gereken çizgiyi yakalayacağız. Kimsenin bundan kuşkusu olmasın. Sıralamayı da belirleyeceğiz. Ama değirmeni öğütmeye çalışanlar adaletli olmak zorundalar" dedi.

PARLATAN: KAYBETMEMEK ÖNEMLİYDİ

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise çok heyecanlı bir maç oynadıklarını söyledi. Parlatan, "Uzatmalarla birlikte 99 dakika çok heyecanlıydı. İlk devrede golü bulduk, öne geçtik. Ancak İlk devre iyi oynadığımızı, pozisyon bulduğumuzu söyleyemeyiz.Rakibin hakimiyeti vardı, üstünlüğü vardı. Duran toptan olsa da beraberliği sağladılar. İkinci devre ise pozitif futbol oynadık, ofansif anlamda iyi futbol sergiledik. Goller oldu, oyuncularımız 99 dakika gerçekten özveriyle çalıştılar. Pozitif futbol bizim felsefemizi yansıttı. Çıkışımız var, sürdürmek istiyorduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe karşısında 1 puan almamız da seriyi devam ettirmek adına önemliydi. Seyir zevki olarak kaliteli maçtı. Kaybetmedik ve bu yolda devam edeceğiz" dedi.

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01 Aralık 2019 , Pazar
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