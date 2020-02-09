Ersun Yanal: Adaletin olmadığı yerde futbol olmaz

Süper Lig'in 21. Haftasında Fenerbahçe evinde A. Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Elimizden geleni yapabildik mi? Hayır. Adaletin olmadığı bir yerde futbolda olmaz, bir şey olmaz. Fenerbahçe idari kararlarla, adil olmayan yöntemlerle yönetilecek olacak bir camia olamaz. Herkes de ayağını bu konuda denk alacak. Ortam ciddi bir şekilde gerilmeye başladı ve bu gerginlik bize bir şey katmayacak. Hakemleri burada alıp kağıt parçası gibi bir o tarafa, bir bu tarafa atmıyoruz. Yanlış karar verir, saygı duyarız. Teknolojik bir standart koyduk, Avrupa'nın en iyisi dedik. Sen gitmen gereken pozisyonda gitmiyorsan, bu aleniyse sen benim hakkımı nasıl yersin. Sen bana bu hakkı verdiysen yiyemezsin. Bu hakkı yiyorsan bunun hesabını kim verecek. Bu hakkı kim ödeyecek. Bu iş selfi çektirmeye benzemez, ciddi bir iştir. Sen VAR'a gitmen gereken pozisyonda gitmiyorsan, bana haber gelmedi diyorsan oradaki adamda uyuyorsa bilmiyorum artık. Bakıyorum o kadar çok tepki var ki rakibin gördüğü pozisyonlarda gidiyorsun tabi ki gideceksin. Bende varsa gideceksin. Bizim ki yukarıda aşağıdaydı olur olmazdı yaptık tamam. Bu hakkı ve yetkiyi kimden alıyorsun, gitmemekte kim veriyor sana bu yetkiyi, hakkı. Ben bunu merak ediyorum. Arkadaşlar bu şartlarda futbolu konuşmak bu kararları kabul etmek anlamındadır. Ben bu kararları kabul etmiyorum. Futbol konuşmak, takımımı konuşmak istiyorum. Gelecekte futbolla olması gerekenleri konuşmak istiyorum ama bunlara kitlendik kaldık. Bir kaos vardır gidiyor. Kim elini ayağını çekecekse çeksin rahatlasın bu işler. Niye hep bunları konuşuyoruz. Sizlerde bu konuyu değerlendirin, çok önemlisiniz. Medya bu konuda önder, topluma halka açıklayan, aktaran ve olması gerektiği her şeyi ortaya koyanlarsınız. Bu sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için. Bizi istemiyorlarsa biz bir süre dinlenelim by pass yapsınlar. Belki ufak tefek kozmetik bir takım şeyler konuşsunlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bu konuda ciddi olmak lazım. Sağduyulu olmanızı rica ediyorum. Mağlup olabilirdik. Bugün oyun için mutlu değilim, oyuncularda mutlu değil. Oyuncularda istediğimiz oyunu oynayamadık dedi. Biz bazı hamlelerde geç kaldık, yanlış yaptık dediler. Keşke bunları konuşuyor olsak. Ama kitlendik kaldık. Adamın eline çarpmasa bizim oyuncunun önüne düşecek ve adam görmüyor VAR da. Ben nasıl itham edeyim, adaletin olduğu yerde birilerini. Ben kendim için istediğim adaleti başkası için nasıl diyeyim. Yetkililer çıkıp konuşması gerekiyor. Altay çıktı 3 cm ölçmüşler, tamam doğrudur uygulayın. Keşke futbol konuşsak" dedi.



"Nasıl soru sorayım hakeme?"

Hakem ile alakalı sorulan soruya cevap veren Yanal, "VAR'dan uyarı geldi mi ? Soramam. Nasıl sorayım ben bunu hakeme? Biz hakemlerle falan konuşmuyoruz adetimiz yok. Saygı duyuyoruz. Birinde var bir problem. Hatlar kesilebilmiş olabilir. Ben hiçbir hakem için bir şey düşünmüyorum. Bunu kondurmak bile kendime yakıştırmıyorum. Bu konuda kanıt arayamam, bulamam. Nasıl yapabilirim bunu Ahmet bunu böyle yaptı falan diye. Biz bir teknoloji kullanıyoruz. Kullandığımız teknolojide normal TV yayınlarından çok net görüyor isem bunlar nasıl göremiyor. VAR sisteminde bazen inisiyatif hakeme bile kalmıyor. Önüne net ve düzgün şekilde konuyor. Keşke biz mağlup olsaydık 3-2 falan. Adaletli şekilde bu uygulama geçerliyse bizde bu uygulamanın geçerliliği konusunda adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun" diye belirtti.



"Ligden çekilmek büyük bir karar"

Ligden çekilme ile alakalı konuşan Ersun Yanal, "Bu büyük bir karar. Bu kararla lafın gelişine göre olmaz. O kadar canın yanıyor ki artık. Futbol bir kural ve adalet içerisinde yapılması gerekir. Bu oyun oynanırken kural değişmez. Yarıda kural değişti. Hakemler kalecilerin ayaklarına bakmaya başladı. Senle tavla oynuyoruz sen beni yenmeye başlıyorsun kural değiştiriyorsun" ifadelerini kullandı.



"Bazı cenahların bu işin içinden çekilmesi gerekiyor"

Futbolda oluşan kaos ortamına değinen Yanal, "Bence bu iş Ümit Öztürk'lük değil. Bu iklimi oluşturan kimlerse hepsi salkım salkım bir gün dökülecek. FIFA ve UEFA'nın yaptığı finansal fair playin anlamı da bu. Bu iş adaletli oynanmalı. Bu oyunun mümkün olduğunca adaletli bir organizasyon haline getirmeye çalışıyorlar. Bizse başka bir koşulun peşindeyiz. Özellikle bazı cenahlar bu işin içerisinde olmaması gerekenler çekilmek zorunda. Bu iş tamamen kendine özgüdür. Eğer bu konuda bir intibaya bile meil varsa, düşündüysen bile vardır. Bu kadar net ve keskindir bu çizgiler. Sen bu iklimi değiştirirsen gücü ve tarafı oluşturmaya başlarsın" dedi.

Hakemlerin niyet okuması hakkında sorulan soruya cevap veren Yanal şu ifadeleri kullandı, "Niyet hocası gelmedi, Gustavo'da da okumadılar. Keşke Gustavo'yu okuyup Vedat'ı okumasalardı" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "İyi oynarsanız hakemleri de yenersiniz" söylemine cevap veren Yanal, "Biz Trabzon'da yenemedik hakemi. Bayağıda iyi oynadık bazen olmuyor" şeklinde konuştu.



"Bu iklimi mahvedenler ne olacak"

VAR sistemi hakkında konuşan Yanal, "Belki daha kötüsünü kazanırız, daha iyisini kazanırız. Çok net teknoloji kullanarak geldiğimiz bu noktada bu değerlendirme neden yapılmıyor. Gözünün içine baka baka neden değerlendirmiyorsun. Bunun cevabını kim verecek. Ben onu merak ediyorum. Kimseden hesap soramam sorsam ceza yerim. Bu iklimi bozan kim. Biri şampiyon olacak dünyanın sonuna kadar. Şampiyonluklar tabi ki önemli. Ama bu iklimi mahvedenler ne olacak" diye belirtti.