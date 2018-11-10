Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim ve Mustafa Cengiz yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor-Galatasaray mücadelesi sonrasında Fatih Terim'in derbinin ardından yapmış olduğu "Fırat Aydınus arkadaşlarıyla birlikte artı VAR'la, Yusuf Namoğlu'yla beraber üstleriyle beraber maçı bu hale onlar getirdi." açıklamasını yorumladı.
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Mustafa Cengiz açıklamalarıyla Fatih Terim'in üzerine yük bindiriyor. Sen, Fatih Terim'le top gibi oynuyorsun. Terim'de deliriyor, patlıyor. Sonra bu olaylar oluyor... Teknik direktörünü bu kadar fazla ezme. Madem öyle çek git, Galatasaray'ı da Fatih Terim yönetsin... Fatih'de tehlikeli oynuyor. Söylediği cümle yenilir yutulur değil. Fırat Aydınus'la başlayan Yusuf Namoğlu'yla devam eden ve daha yukarılara çıkan. Yukarıdan biri diyor ki Yusuf Namoğlu'na 'Bu maça Fırat'ı ver. Fırat'a da söyle Galatasaray'ı yaksın'. Olacak şey değil. Bunları yaparsanız tehlikeli. Bu çok organize bir iş. Ne Yusuf o işe girer ne hakem o işe girer. Hiç tahmin etmiyorum öyle bir şey."
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