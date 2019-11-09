Erman Toroğlu'ndan Ali Palabıyık yorumu!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi.
Ali Palabıyık'ın Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki performansını değerlendiren Toroğlu, "Ali Palabıyık'ı ilk defa böyle gördüm. Tebrik ederim. 10 numara maç yönetti." ifadelerini kullandı.
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