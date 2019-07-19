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Erman Toroğlu: "Türkiye'de hakemlik kokuşmuş"

A Spor'un tecrübeli yorumcusu Erman Toroğlu, yeni MHK'de yapılan atamalar ve Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım'a 2019-20 sezonunda görev verilecek hakemler listesinde yer verilmemesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bu işe Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olarak bakarsanız baltayı taşa vurursunuz. Maalesef yıllarca böyle geldi bu iş. Sonunda VAR geldi. VAR büyüklerin lehine olmayacaktı. Bu büyükler yıllarca birbirlerini 'Sana benden daha fazla kıyak yapıldı' diye suçladılar. Hakemler konusunda hala huzursuzluk var. VAR geldi niye hala düzelmedi? Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ı gönderdi MHK. Tabi MHK mı yolladı, MHK'nin kucağına mı koydular, siz araştırırsanız bulursunuz. Peki bu hakemleri kimler verdi bu maçlara? MHK... Bu hakemlere bu maçları verenler şimdi ne görev yapıyor? Gözlemci... Bu nasıl iş? Bakın altını çizerek söylüyorum. Türkiye'de gözlemcilere gizli gözlemci lazım. Türkiye'deki hakemlik kokuşmuş durumda, kulüplere hak veriyorum. Ama yeni mi öğrendiler! " ifadelerini kullandı.

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19 Temmuz 2019 , Cuma
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