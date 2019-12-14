Erman Toroğlu: Sturridge'in topladığı çakmakları görmeyen gözlemcilerin gözlerini öpeyim
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında spor gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Antalyaspor - Trabzonspor maçında sahaya atılan ve bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Daniel Sturridge'in topladığı çakmaklarla ilgili "Sturridge'in topladığı çakmakları görmeyen gözlemcilerin gözlerini öpeyim" dedi.
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