Erman Toroğlu: Pinto'ya yapılan hareket net penaltı
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Pinto'ya yapılan hereket net penaltı" yorumunu yaptı.
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