Erman Toroğlu: İşkence gibi bir maç izledim
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a konuk olduğu karşılaşmanın 15. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sağ kanattan Sukubic'in ortasına Ömer Ali Şahiner kafayı vurdu. Altay'ın yokluğunda forma şansı bulan Harun topu çizgiden çıkardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Konyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarıda F.Bahçe'nin pozisyonu yok. Ben Konyaspor kalecisini görmedim. F.Bahçe kalecisi çizgiden çıkardı gol değil bence. Bu kadar keyifsiz, işkence bir maç ben nadir seyrettim." ifadelerini kullandı.
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