Erman Toroğlu: "Galatasaray bu futboluyla Avrupa'da da ligde de aldatıyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında "Galatasaray bu kadro yapısıyla, bu para yatırımıyla bu futbolu oynamamalı. Galatasaray bu futboluyla Avrupa'da da ligde de aldatıyor." dedi.
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