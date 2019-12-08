Erman Toroğlu: Fulya'yı satmadan Beşiktaş'ı kurtarmak mucize
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fulya'yı satmadan Beşiktaş'ı kurtarmak mucize." ifadelerini kullandı.
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