Kasımpaşa'nın ilk golünden önce faul var mı? Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar maçın 15'inci dakikasında 10 kişi kalan rakibini 90+5'inci dakikada bulduğu golle mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ardınan Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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