Erman Toroğlu: ''Fatih Terim'i sallamıyorlar''

Erman Toroğlu, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu. Toroğlu yaptığı açıklamada "Fatih Terim'in, sen artık burada bu pozisyonda Galatasaray'da burada duruyorsan, başkanla filanla tartışıp 'Falcao'yu istemiyorum, almayacaksınız, bunu böyle yapacaksınız.' demesi gerekir. Şimdi konuşmaya hakkı yok" dedi.