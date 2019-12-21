Erman Toroğlu: Fatih Terim Galatasaray'la dalga geçiyor
Süper Lig'in 16. haftasında izmir ekibi Göztepe 17 yıl sonra Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mağlubiyet sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Takım oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Fatih Terim Galatasaray'la dalga geçiyor" dedi.
Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;
''Galatasaray için lig bitti. Bu kafayla bu iş gitmez. Anladığım kadarıyla yönetimin Fatih Terim'e gücü yetmiyor. Galatasaray takımı takım falan değil ya. Mahalle takımı gibi top oynuyorlar. Bu Galatasaray 2-1 galip olduğuna dua etmeli. Ömer Bayram, Galatasaray'ın futbolcusu değil. İyi bir yedek olur. İyi çocuk, efendi çocuk iyi mücadele ediyor. Galatasaray orta sahası Ömer-Selçuk, sen kafadan kaybetmişsin maçı.''
''Milletle dalga mı geçiyorsun Fatih Terim''
''Fatih Terim , bu kafayla Galatasaray'da devam ederse seneyede birşey yapamaz. Galatasaray'ın kafasını değiştirmesi lazım. Fatih Terim'in kafasını değiştirmesi lazım. Egolarınla kavga edersen bu işi yapamazsın Fatih Terim. Tarihle yaşanmaz. Sen dalga mı geçiyorsun milletle. Bir kaç kişinin ayağı kırılırsa Selçuk İnan oynar. Sen bu Selçuk ile anlaşma yaptın yönetimide zora bıraktın. Kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. ''
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